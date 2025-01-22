Вернется ли Кличко на ринг? Шатерникова пролила свет (видео)

Бывшая спортсменка считает, что у Владимира есть более важная миссия

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказалась о возможном возвращении легенды бокса Владимира Кличко (64-5, 53 КО) на ринг. Слухи об этом возобновились перед шоу Усик — Фьюри 2.

Соответствующий комментарий Шатерниковой приводит Киев24. По ее словам, у Кличко сейчас есть более важная миссия, нежели возращение на ринг.

"То, что Владимир тренируется и поддерживает хорошую физическую форму, это я знаю точно. Но вот к его возвращению я отношусь скептически. Человек не может быть машиной на протяжении всей жизни. Поэтому я считаю, что у Владимира сейчас есть более мощная миссия, нежели возвращаться в спорт и побеждать в ринге. Если бы Владимир решил бы этот вопрос для себя, он бы озвучил все сам", — рассказала Шатерникова.

Напомним, ранее Кличко говорил, что мечтает побить рекорд американского супертяжа Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Во время недели шоу Усик — Фьюри 2 председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх отметил, что с удовольствием организует возвращение Доктора стального молота на ринг.

Ранее сообщалось, что Усик может помочь Кличко, освободив один из своих поясов. Кот может "подарить" титул WBC, который будет разыгран в потенциальном чемпионском бою Доктора Стального Молота. К слову, Александр уже освобождал титул, из-за чего потерял статус действующего абсолютного чемпиона мира.