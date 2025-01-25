"У меня маленькие дети": футболист сборной объяснил, почему не играет в Украине

Футболист является многодетным отцом

Новоиспеченный футболист чешского "Лишеня" Артем Беседин рассказал, почему не вернулся в Украину, хотя такие предложения поступали. Ранее нападающий играл в Казахстане.

Соответствующий комментарий Беседина приводит idnes.cz. Форвард отметил, что не хочет подвергать свою семьи опасности в Украине.

– В прошлом сезоне вы перешли из киевского "Динамо", в котором праздновали наибольший успех и сыграли в его футболке 143 поединка. Однако из-за российского вторжения украинские команды все равно вынуждены искать убежище за границей для европейских соревнований. Поэтому вас не потянуло домой?

– У меня были предложения. Конечно, украинские клубы обо мне знают, и некоторые связывались со мной. Частично тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть этого страшного времени. У меня маленькие дети, и я не хочу снова подвергать свою семью этому, поэтому я предпочел искать предложения из-за границы, – сказал Беседин.

Отметим, 28-летний Беседин женат на Радмиле Карафетовой. Пара воспитывает четырех детей.

Артем Беседин с детьми и женой

В сезоне 2024/25 Артем провел 5 матчей, голевыми действиями не отличался. На счету 28-летнего игрока 19 матчей за сборную Украины, в которых он отметился двумя голами.

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Беседин в последний раз вызывался в национальную команду на Евро-2020.