"У мене маленькі діти": футболіст збірної пояснив, чому не грає в Україні

Футболіст є багатодітним батьком

Новоспечений футболіст чеського "Лішеня" Артем Бєсєдін розповів, чому не повернувся до України, хоча такі пропозиції надходили. Раніше нападник грав у Казахстані.

Відповідний коментар Бєсєдіна наводить idnes.cz. Форвард зазначив, що не хоче наражати свою сім’ю на небезпеку в Україні.

– Минулого сезону ви перейшли з київського "Динамо", в якому святкували найбільший успіх та зіграли у його футболці 143 поєдинки. Проте через російське вторгнення українські команди все одно змушені шукати притулок за кордоном для європейських змагань. Тож вас не потягнуло додому?

– У мене були пропозиції. Звичайно, українські клуби про мене знають, і дехто зв’язувався зі мною. Частково тягнуло додому, але коли розпочалася війна, я був в Україні та пережив частину цього страшного часу. У мене маленькі діти, і я не хочу знову наражати свою сім’ю на це, тому я вважав за краще шукати пропозиції з-за кордону, – сказав Бєсєдін.

Зазначимо, 28-річний Бєсєдін одружений на Радмілі Карафетовій. Пара виховує чотирьох дітей.

Артем Бєсєдін з дітьми та дружиною

У сезоні 2024/25 Артем провів 5 матчів, гольовими діями не вирізнявся. На рахунку 28-річного гравця 19 матчів за збірну України, у яких він відзначився двома голами.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-офф проти Бельгії. Бєсєдін востаннє викликався до національної команди на Євро-2020.