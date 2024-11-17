"Не хочется подвергать семью опасности": футболист сборной Украины не спешит возвращаться на родину

Игрок хочет найти работу в Европе

Известный украинский форвард Артем Беседин, на счету которого 19 матчей за национальную сборную, стал свободным агентом после завершения контракта с казахстанским "Ордабасы". Беседин играл в чемпионате Казахстана с лета 2023 года.

Центральный нападающий подыскивает себе работу в Европе. Об этом он рассказал в комментарии для sport-express.ua. При этом в Украине он играть не спешит из-за войны. Тем не менее форвард рассмотрит любое предложение из УПЛ, кроме "Шахтера", ведь у него "динамовское" сердце.

— Будешь рассматривать какие-либо предложения, есть какие-то пожелания?

— Конечно, хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.

— Можно ли допустить твое возвращение в УПЛ?

— Все может быть. Сейчас такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное – это семья, не хотелось бы подвергать их опасности.

Отметим, 28-летний Беседин женат на Радмиле Карафетовой. Пара воспитывает четырех детей.

Артем Беседин с детьми и женой

Отметим, Беседин в 2023 году забил за "Ордабасы" чемпионский гол. В 2024 году киевское "Динамо" отказалось от матча с "Ордабасы", ведь казахстанский клуб не брезгует играть с россиянами.