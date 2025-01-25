Жена футболиста сборной Украины подала на развод после скандала с изменой

Пара воспитывает маленькую дочь

Жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова Анна, похоже, решила развестись с мужем. Накануне Евро-2024 девушка публично рассказала об измене хавбека Горняков.

Об этом стало известно из ее сторис в Instagram. Девушка прикрепила к посту фотографию заявления о расторжении брака.

Анна и Александр женились в октябре 2019 года. В январе 2021 года у пары родилась дочь София.

Анна Зубкова

Перед чемпионатом Европы по футболу Анна опубликовала в соцсетях скриншот беседы футболиста с девушкой, а также показала историю поисковых запросов вингера Горняков. Судя по скриншотам, игрок искал проституток в Киеве. Во время Евро-2024 Зубкова, казалось, простила мужа, назвав того "лучшим отцом". К слову, сборная Украины провалилась на ЧЕ-2024, не сумев выйти из группы.

В сезоне 2024/25 Зубков принял участие в 20 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 6 голевых передач. Зимой вингер может перейти в турецкий "Трабзонспор", куда уже отправился нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан.