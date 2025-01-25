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Дружина футболіста збірної України подала на розлучення після скандалу зі зрадою

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр та Анна Зубкові Новина оновлена 25 січня 2025, 16:30
Олександр та Анна Зубкові. Фото instagram.com/mademoiselle.anna, УАФ

Пара виховує маленьку дочку

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Олександра Зубкова Анна, схоже, вирішила розлучитися з чоловіком. Напередодні Євро-2024 дівчина публічно розповіла про зраду хавбека Гірників.

Про це стало відомо з її сторіс в Instagram. Дівчина прикріпила до посту фотографію заяви про розірвання шлюбу.

Анна та Олександр одружилися у жовтні 2019 року. У січні 2021 року у пари народилася дочка Софія.

Анна Зубкова
Анна Зубкова

Перед чемпіонатом Європи з футболу Анна опублікувала у соцмережах скриншот розмови футболіста з дівчиною, а також показала історію пошукових запитів вінгера Гірників. Судячи зі скриншотів, гравець шукав повій у Києві. Під час Євро-2024 Зубкова, здавалося, вибачила чоловікові, назвавши того "найкращим батьком". До речі, збірна України провалилася на ЧЄ-2024, не зумівши вийти із групи.

У сезоні 2024/25 Зубков взяв участь у 20 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 7 голів та 6 гольових передач. Взимку вінгер може перейти до турецького "Трабзонспору", куди вже вирушив нападник "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан.

Теги:
#Збірна України #ФК Шахтар #Олександр Зубков