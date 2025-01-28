"Слишком ленивые": в России оскорбили народ-соседа

Экс-спортсмен оскорбил целую нацию, говоря о футболе

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров оскорбил казахов. Накануне в Казахстане объявили, что прощаются со Станиславом Черчесовым, который возглавлял местную сборную.

Соответствующий комментарий Быстрова приводит "Чемпионат". Он назвал казахов "ленивыми".

"Видимо, сборная Казахстана – не команда Черчесова.

Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо", – заявил Быстров.

Черчесов не сумел добиться результата в Казахстане. Под руководством россиянина Казахстан занял последнее место в группе Лиги наций, так и не забив ни одного мяча на групповом этапе, имея разницу голов 0-15.

Черчесов также "прославился" в Казахстане благодаря своим пресс-конференциям. Ему уже приходилось извиняться перед казахами за язык. Кроме того, он превращал общение с прессой в цирк.