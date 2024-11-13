Российский герой ЧМ-2018 стал посмешищем в Казахстане (видео)

Футбольный тренер превращает разговор с прессой в цирк

Главный тренер сборной Казахстана россиянин Станислав Черчесов вновь стал посмешищем по время пресс-конференции. Недавно наставник, который со сборной РФ дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, неудачно пошутил про казахский язык.

На этот раз Черчесов "перевел" свое отчество в беседе с журналистом перед матчем с Австрией (14 ноября) в Лиге наций УЕФА. Об этом сообщает "Телеграф".

– Станислав Салманович…

– Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович, – заявил Черчесов.

В сети со смехом восприняли слова россиянина. Пользователи шутят, что у сборной Казахстана тренер "с приветом". Добавим, что болельщики этой команды разочарованы работой россиянина в Казахстане, ведь, похоже, Черчесова и его подопечных ждет понижение в классе в Лиге наций.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В октябре 2024 года сборная РФ даже не сумела найти соперника из-за санкций и напряженного календаря у других команд.