Тренер неудачно пошутил про казахский язык

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от местной Федерации футбола в связи с поведением главного тренера национальной команды россиянина Станислава Черчесова. О назначении Черчесова на этот пост стало известно в июне 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своем официальном сайте. Россиянин проявил неуважение к казахскому языку.

"Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку", — гласит сообщение.

Напомним, на пресс-конференции после игры со Словенией в Лиге наций (0:1) Черчесов ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?". При этом на представителе СМИ была футболка французского ПСЖ.

Отметим, Черчесов активно поддерживал президента РФ Владимира Путина, работая главным тренером в сборной России. После начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину тренер предпочитает молчать о войне.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В октябре 2024 года сборная РФ даже не сумела найти соперника.