Сын Кадырова засветился на шоу UFC, а Рамзан вновь пропиарился благодаря спорту

Кадырова и его свиту с почестями встречали в ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь пропиарился благодаря спорту. Недавно его боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а теперь Кадыров получил нешуточное внимание на турнире UFC 308, которое проходило в Абу-Даби (ОАЭ).

В андеркарде шоу выступил боец из ОАЭ Хамзат Чимаев, которому противостоял австралиец Роберт Уиттакер. В команде уроженца Чечни нашлось место для сына Кадырова Адама. Об этом сообщает "Телеграф".

Чимаев задушил соперника в первом раунде, а после победы посвятил победу Рамзану Кадырову. Примечательно, что в октагон Хамзата сопровождал Адам Кадыров. Кроме того, он присутствовал в октагоне и после победы Чимаева. Таким образом, глава Чечни продолжает пиариться на Западе благодаря чеченским спортсменам.

Кадыров после победы поднял Чимаева

Адам Кадыров и Хамзат Чимаев

Адам Кадыров и Хамзат Чимаев

Напомним, после боя Бетербиев — Бивол Кадыров внезапно выбежал на ринге. В сети обвинили Рамзана во влиянии на судей, а победу Бетербиева назвали сомнительной. Добавим, что Адам уже "побеждал" Чимаева. Спортсмена после этого прозвали "игрушкой Кадырова".