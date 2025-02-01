Украинская чемпионка Олимпиады показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

Спортсменка отдыхает после успешного сезона

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая отдохнула на Бали (Индонезия). Спортсменка дала несколько советов украинцам, которые хотят отдохнуть здесь.

Соответствующие снимки саблистка опубликовала на своей странице в Instagram. Спортсменка показала яркие кадры, сделанные на одном из пляжей райского острова.

Елена Кравацкая

На снимках Кравацкая позирует в купальнике на берегу Индийского океана. На фото можно заметить одну из татуировок спортсменки — олимпийские кольца. Пользователи засыпали Елену комплиментами — все из-за идеальной фигуры фехтовальщицы, которая поддерживает форму даже во внесоревновательный период.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. С олимпийским "золотом" спортсменок поздравил президент Украины Владимир Зеленский и не только.

После Игр Кравацкая активно развивает свой блог в Instagram, публикуя в соцсети пикантные снимки. Кроме того, фехтовальщица рассказывает там о важных событиях в своей жизни.