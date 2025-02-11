"Ман Сити" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Обе команды претендуют на победу в турнире

Во вторник, 11 февраля, в Манчестере (Великобритания) состоится суперматч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 "Манчестер Сити" — "Реал". Игра пройдет в рамках стыкового раунда, куда не сумел пробиться донецкий "Шахтер".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Реал" (обновляется)

Английский и испанский клубы в последнее время постоянно пересекаются в Лиге чемпионов. Их дерби уже можно считать классическим. Примечательно, что победитель данного противостояния становился победителем Лиги чемпионов в трех последних сезонах. Оба коллектива находятся на спаде, особенно это касается "Ман Сити", в игре которого наметился глубокий кризис. Тем не менее именно Горожане являются фаворитами первой встречи.

В последний раз команды встречались в апреле 2024 года в 1/4 финала ЛЧ. Тогда по итогам 90 минут была зафиксирована ничья (1:1), а в серии пенальти победу отпраздновали Сливочные.

Матч "Ман Сити" — "Реал" состоится на стадионе "Сити оф Манчестер". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. "Реал" является действующим победителем ЛЧ, а также обладателем Межконтинентального кубка.