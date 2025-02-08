"Невероятная": жена известного украинского футболиста восхитила фигурой на фоне развода (фото)

Юлия поделилась стихом в соцсетях

Жена бывшего вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия написала стих. В конце 2024 года стало известно, что Юлия и Андрей, которые были вместе больше 20 лет, проходят через бракоразводный процесс.

Соответствующий пост Юлия опубликовала в Instagram. Пятова к стиху прикрепила две своих фотографии, которые вызвали фурор в сети.

В сети восхитились талантом и фигурой Юлии Пятовой

Отметим, Юлия и Андрей воспитывают четырех детей: трех девочек – Дарью (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва (2019). Сейчас Пятов работает тренером вратарей в "Шахтере".

Семья Пятовых

Напомним, по итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0), а в 8-м уступили "Боруссии" Д (1:3).