Усик рассказал, когда завершит карьеру

Украинский чемпион планирует провести только два поединка

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что проведет в профессиональном боксе еще 2 поединка. После этого "Кот" планирует завершить карьеру.

Соответствующее заявление Усика приводит Sky Sports в соцсети Х. 38-летний Александр четко обозначил, что проведет только два боя, причем хочет сразиться с победителем титульного поединка Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер.

"Я буду драться с победителем пары Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира. Я проведу в боксе еще два боя, а потом завершу карьеру", – признался Усик.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Если победитель этого противостояния выйдет на ринг против Усика, то этот бой станет историческим, ведь украинец получит шанс стать дважды абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Как боксирует Александр Усик

Напомним, в январе в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от культового журнала о боксе — The Ring. Усик принял участие в мероприятии и выиграл сразу несколько номинаций. Александр получил награды "Лучший раунд года" (9-й раунд в первом бою против Фьюри), "Лучший вечер бокса" (Усик — Фьюри 1) и "Лучший боксер".