"Настоящая сексуальность не нуждается в огласке": жена Усика показала новый образ (фото)

Жена боксера иногда подрабатывает моделью

Екатерина Усик, супруга чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 15 КО) похвасталась очередной фотосессией. На этот раз Екатерина стала моделью в объективе киевского фотографа Анастасии Водченко.

Соответствующие снимки Екатерина размесила на своей странице в Instagram. 36-летняя мама четырех детей частенько позирует перед камерой, ведь обладает модельной внешностью.

"Настоящая сексуальность не нуждается в огласке", — подписала снимки Анастасия.

Екатерина Усик

Пользователи с восторгом восприняли новые фото Екатерины.

Екатерина и Александр состоят в браке с 2009 года, и за это время они стали родителями четырех детей.

Александр и Екатерина Усик

Напомним, сейчас Усик находится в отпуске после того, как во второй раз избил на ринге Тайсона Фьюри, защитив чемпионские пояса. Ожидается, что следующим соперником Александра станет еще один британец Даниель Дюбуа, однако "Динамиту" для этого надо одержать победу над новозеландцем Джозефом Паркером. Таким образом, на кону следующего поединка украинца вновь будут стоять все основные пояса в хэвивейте, что сделает победителя "дуэли" абсолютным чемпионом мира.