Чисора поднял портрет Усика после победы: причина вас удивит (видео)

Британские болельщики выбрали следующего соперника для боксера

В субботу, 8 февраля, британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27-3, 15 КО) провели большой бой в Манчестере (Великобритания). "Война" довольно уверенно победил решением судей и устроил яркий перформанс после поединка.

Сразу после оглашения результатов "дуэли" Чисора достал портреты троих боксеров: Александра Усика, Даниеля Дюбуа и Энтони Джошуа. Об этом сообщает "Телеграф".

Дерек обратился к публике в Манчестере, чтобы определить своего следующего соперника. Он поочереди подымал изображения своих коллег, и по реакции трибун стало понятно, что зрители хотят увидеть бой Чисора — Джошуа. К слову, для Дерека следующий поединок станет 50-м в карьере.

Добавим, Чисора уже дрался с Усиком. В октябре 2020 года Александр единогласным решением судей победил "Войну".

Отметим, шоу Чисора — Валлин посетил Тайсон Фьюри. Дело в том, что на ринге в Манчестере выступал кузин "Цыганского короля" Уолтер Фьюри, который добыл победу по очкам.

Напомним, 21 декабря 2024 года Усик победил Фьюри в реванше. Тайсон не признал поражения, а позднее объявил о завершении карьеры. В первом поединке "Кот" также был сильнее "Цыганского короля".