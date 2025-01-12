Укр

Усик выиграл "Золотой мяч" в мире бокса (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Александр Усик Новость обновлена 12 января 2025, 00:49
Александр Усик. Фото Getty Images

Авторитетный журнал о боксе раздал награды по итогам 2024 года

В субботу, 11 января, в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от культового журнала о боксе — The Ring. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) принял участие в мероприятии.

Усик выиграл награды "Лучший раунд года" (9-й раунд в первом бою против Фьюри), "Лучший вечер бокса" (Усик — Фьюри 1) и "Лучший боксер" — аналог "Золотого мяча" в футболе. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Усик был номинирован на четыре награды: "Лучший боксер года", "Лучший раунд года", "Лучший бой года", "Лучший вечер года".

Александр Усик на церемонии The Ring Magazine 2024 Awards Show
Александр Усик на церемонии The Ring Magazine 2024 Awards Show / Фото: Getty Images

Еще один украинский боксер Сергей Богачук претендовал на две награды: "Лучший бой года" и "Лучший раунд года" за поединок против американца Верджила Ортиса. Украинец проиграл решением большинства судей, но оставил о себе яркое впечатление, из-за чего его позвали на вечер бокса Усик — Фьюри 2.

Полное видео церемонии The Ring Magazine 2024 Awards Show

Даниель Дюбуа выиграл награду: "Лучший нокаут года".

Австралиец Билли Диб выиграл награду "Возвращение года". Он поборол рак и вернулся на ринг.

Француз Бруно Сурас выиграл награду "Апсет года", нокаутировав Хайме Мунгию.

Английский супертяж Мозес Итаума стал проспектом года.

Тренером года стал Роберт Гарсия.

Лучший бой года Отабек Холматов — Рэймонд Форд.

Американка Габриэла Фундора признана лучшим боксером среди женщин.

Усик в 2024 году провел два боя — оба с Фьюри. В первом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей. А в реванше украинец добыл победу единогласным решением судей.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео боя. Добавим, что Цыганский король не признал поражения.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Сергей Богачук