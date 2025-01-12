Усик выиграл "Золотой мяч" в мире бокса (видео)

Авторитетный журнал о боксе раздал награды по итогам 2024 года

В субботу, 11 января, в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от культового журнала о боксе — The Ring. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) принял участие в мероприятии.

Усик выиграл награды "Лучший раунд года" (9-й раунд в первом бою против Фьюри), "Лучший вечер бокса" (Усик — Фьюри 1) и "Лучший боксер" — аналог "Золотого мяча" в футболе. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Усик был номинирован на четыре награды: "Лучший боксер года", "Лучший раунд года", "Лучший бой года", "Лучший вечер года".

Александр Усик на церемонии The Ring Magazine 2024 Awards Show / Фото: Getty Images

Еще один украинский боксер Сергей Богачук претендовал на две награды: "Лучший бой года" и "Лучший раунд года" за поединок против американца Верджила Ортиса. Украинец проиграл решением большинства судей, но оставил о себе яркое впечатление, из-за чего его позвали на вечер бокса Усик — Фьюри 2.

Полное видео церемонии The Ring Magazine 2024 Awards Show

Даниель Дюбуа выиграл награду: "Лучший нокаут года".

Австралиец Билли Диб выиграл награду "Возвращение года". Он поборол рак и вернулся на ринг.

Француз Бруно Сурас выиграл награду "Апсет года", нокаутировав Хайме Мунгию.

Английский супертяж Мозес Итаума стал проспектом года.

Тренером года стал Роберт Гарсия.

Лучший бой года Отабек Холматов — Рэймонд Форд.

Американка Габриэла Фундора признана лучшим боксером среди женщин.

Усик в 2024 году провел два боя — оба с Фьюри. В первом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей. А в реванше украинец добыл победу единогласным решением судей.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео боя. Добавим, что Цыганский король не признал поражения.