Усик претендует на 4 награды: онлайн-трансляция церемонии награждения The Ring (видео)

В мире бокса наградят лучших по итогам прошлого года

В субботу, 11 января, в Лондоне (Великобритания) состоится торжественная церемония вручения наград от культового журнала про бокс — The Ring. Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) номинирован на несколько наград. В 2024 году Кот во второй раз победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

В прямом эфире The Ring Magazine 2024 Awards Show покажет YouTube-канал DAZN Boxing. Начало церемонии в 22:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция The Ring Magazine 2024 Awards Show

Накануне The Ring представил список номинаций и номинантов. В четырех из них представлен Усик, а в двух еще один украинец Сергей Богачук. Усик претендует на награды: "Лучший боксер года", "Лучший раунд года", "Лучший бой года", "Лучший вечер года". Богачук за поединок с Верджилом Ортисом претендует на награды: "Лучший бой года" и "Лучший раунд года".

Список номинаций на The Ring Magazine 2024 Awards Show

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео боя. Кроме того, ознакомьтесь с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта.