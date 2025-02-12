Усик розповів, коли завершить кар’єру

Український чемпіон планує провести лише два поєдинки

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що проведе у професійному боксі ще 2 поєдинки. Після цього "Кіт" планує завершити кар’єру.

Відповідну заяву Усика наводить Sky Sports у соцмережі Х. 38-річний Олександр чітко окреслив, що проведе лише два бої, причому хоче битися з переможцем титульного поєдинку Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер.

"Я битимуся з переможцем пари Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер. Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу. Я проведу в боксі ще два бої, а потім завершу кар’єру", — зізнався Усик.

Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Якщо переможець цього протистояння вийде на ринг проти Усика, то цей бій стане історичним, адже українець отримає шанс стати двічі абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.

Як боксує Олександр Усик

Нагадаємо, у січні у Лондоні (Велика Британія) відбулася урочиста церемонія вручення нагород від культового журналу про бокс – The Ring. Усик взяв участь у заході та виграв одразу кілька номінацій. Олександр отримав нагороди "Найкращий раунд року" (9-й раунд у першому бою проти Ф’юрі), "Найкращий вечір боксу" (Усик — Ф’юрі 1) та "Найкращий боксер".