Два нокаута в одном бою: забавная ситуация произошла в боксе (видео)

На шоу бокса в Манчестере произошел курьез

В субботу, 8 февраля, в Манчестере (Великобритания) проходит большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сойдутся британец Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27-2, 15 КО).

В андеркарде шоу британец Джек Рафферти в 7-м раунде нокаутировал соотечественника Риса Макмиллана в бою за титулы чемпиона Британии, Британского Содружества и WBC International в 1-м полусреднем весе. Об этом сообщает "Телеграф".

Рафферти так сильно избивал Макмиллана, что угол Риса выбросил полотенце, объявив о своем поражении. Однако полотенце так сильно влетело в голову рефери, что официальный транслятор поединка DAZN в шутку констатировал два нокаута.

"2 нокаута в одном бою. Рафферти остановил Макмиллана, а полотенце — судью", — пошутили в DAZN.

Отметим, шоу Чисора — Валлин посетил Тайсон Фьюри. Дело в том, что на ринге выступал кузин "Цыганского короля" Уолтер Фьюри, который добыл победу по очкам.

Напомним, 21 декабря 2024 года Усик победил Фьюри в реванше. Тайсон не признал поражения, а позднее объявил о завершении карьеры. В первом поединке Кот также был сильнее "Цыганского короля".