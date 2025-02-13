Беринчик оказался в эпицентре скандала перед боем (фото)

Украинца обвинили в расизме

Украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) перед защитой чемпионского пояса WBO в легком весе угодил в расистский скандал. Неизвестный послал его сопернику, американцу Кишону Дэвису (12-0, 8 КО), неоднозначную посылку.

Организатор поединка, промоутерская компания Top Rank, поддержала американского боксера. Об этом сообщает пресс-служба промоутера в соцсети Х.

"Top Rank шокирован и испытывает отвращение от действий лиц (лица), доставивших посылку Кейшону вчера вечером.

Эти действия противоречат основам Top Rank. Этому нет места в спорте и обществе. Кейшон получает нашу полную поддержку", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне Дэвис сообщил, что Беринчик прислал ему посылку с бананами и арбузом, намекнув на расистский подтекст послания.

"Денис Беринчик и его команда отправили это мне в комнату. Я никогда не думал, что он расист, но эта драка стала немного более личной", — написал Кишон, прикрепив фото посылки к посту.

Кишону Дэвису прислали бананы

Беринчик заявил, что не причастен к этой выходке.

Отметим, в Украине бой Беринчик — Дэвис покажут на платной основе. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на этот поединок.