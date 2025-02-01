Кличко может вернуться на ринг ради громкого боя

Легенда бокса может вернуться на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) серьезно раздумывает о возвращении на профессиональный ринг в 2025 году. К слову, председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх публично изъявил желание вернуть "Доктора Стального Молота" на ринг.

Об этом сообщает авторитетный журнал The Ring. Украинец, которому в марте стукнет 49 лет, уже семь лет как повесил перчатки на гвоздь.

"Изданию The Ring стало известно, что бывший чемпион в тяжелом весе полностью полон решимости вернуться на ринг для громкого боя в 2025 году", — гласит сообщение.

Не секрет, что Владимир мечтает побить рекорд американского супертяжа Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Однако публично Кличко не комментирует возможное возвращение на ринг. Более того, он подчеркивает, что сейчас его интересует лишь один поединок — Украины против России.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде Энтони Джошуа. К слову, The Ring признал тот бой лучшим поединком 2017 года.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может помочь Кличко заполучить чемпионский бой. Напомним, украинский "Кот" выиграл сразу несколько наград на церемонии The Ring Magazine 2024 Awards Show.