Беринчик - Дэвис: где и когда смотреть чемпионский бой в Украине

Большой бой пройдет в Нью-Йорке (США)

В ночь на субботу, 15 февраля, на арене "Театра в Мэдисон Сквер Гарден" состоится большой вечер профессионального бокса от Top Rank. Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет защиту титула WBO в легком весе в поединке против небитого американца Кишон Дэвиса (12-0, 8 КО).

Супербой Беринчик — Дэвис в Украине эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Шоу бокса Беринчик — Дэвис Megogo покажет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Время начала трансляции сообщат позднее. Украинец впервые защищает чемпионский титул. Ориентировочное начало главного боя — 06:00 по киевскому времени.

В мае 2024 года Беринчик впервые в карьере стал чемпионом мира, победив Эмануэля Наваррете из Мексики решением судей — 115-113, 112-116, 116-112.

Кишон, в свою очередь, в своем последнем поединке нокаутом во втором раунде одолел Густаво Даниеля Лемоса.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко серьезно раздумывает о возвращении на профессиональный ринг в 2025 году. Одним из возможных соперников Кличко является Александр Усик.