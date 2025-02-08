Беринчик - Дэвис: букмекеры не верят в украинского чемпиона

Украинец — аутсайдер противостояния

В пятницу, 14 февраля, в Нью-Йорке (США) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет защиту титула WBO от посягательств американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 КО).

По мнению букмекеров, Беринчик является аутсайдером поединка. Об этом сообщает favbet.

По мнению аналитиков, успех украинца оценивается коэффициентом 4,40. В то же время триумф американца котируется коэффициентом 1,27. Таким образом, вероятность победы Дениса оценили в 22%, а Кишона — в 78%.

Добавим, что наиболее вероятным исходом поединка является победа Дэвиса решением судей. На это событие можно сделать ставку с коэффициентом 1,90. Также букмекеры считают весьма вероятным и нокаут в исполнении американца — 3,10. А вот подобный успех украинца менее вероятен — 5,50 и 12,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на бой Беринчик — Дэвис:

Favbet: победа Беринчика 4,40 — ничья 19,00 — победа Дэвиса 1,27

Промо видео боя Беринчик — Дэвис

Поединок Беринчик — Дэвис пройдет на арене "Театра в Мэдисон Сквер Гарден". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот бой в прямом эфире Украине. Добавим, что Денис выступает в категории, где чемпионом по версии IBF является Василий Ломаченко.