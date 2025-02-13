Берінчик опинився в епіцентрі скандалу перед боєм (фото)
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Українця звинуватили у расизмі
Український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) перед захистом чемпіонського поясу WBO у легкій вазі потрапив у расистський скандал. Невідомий надіслав його супернику, американцю Кішону Девісу (12-0, 8 КО), неоднозначну посилку.
Організатор поєдинку, промоутерська компанія Top Rank підтримала американського боксера. Про це повідомляє пресслужба промоутера у соцмережі Х.
"Top Rank шокований і відчуває огиду від дій осіб (особи), які доправили посилку Кейшону вчора ввечері.
Ці дії суперечать основам Top Rank. Цьому немає місця у спорті та суспільстві. Кейшон отримує нашу повну підтримку”, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, напередодні Девіс повідомив, що Берінчик послав йому посилку з бананами та кавуном, натякнувши на расистський підтекст послання.
"Денис Берінчик і його команда відправили це мені до кімнати. Я ніколи не думав, що він расист, але ця бійка стала трохи особистішою", — написав Кейшон, прикріпивши фото посилки до посту.
Берінчик заявив, що не причетний до цієї витівки.
Зазначимо, в Україні бій Берінчик — Девіс покажуть на платній основі. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на цей поєдинок.