Берінчик опинився в епіцентрі скандалу перед боєм (фото)

Українця звинуватили у расизмі

Український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) перед захистом чемпіонського поясу WBO у легкій вазі потрапив у расистський скандал. Невідомий надіслав його супернику, американцю Кішону Девісу (12-0, 8 КО), неоднозначну посилку.

Організатор поєдинку, промоутерська компанія Top Rank підтримала американського боксера. Про це повідомляє пресслужба промоутера у соцмережі Х.

"Top Rank шокований і відчуває огиду від дій осіб (особи), які доправили посилку Кейшону вчора ввечері.

Ці дії суперечать основам Top Rank. Цьому немає місця у спорті та суспільстві. Кейшон отримує нашу повну підтримку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні Девіс повідомив, що Берінчик послав йому посилку з бананами та кавуном, натякнувши на расистський підтекст послання.

"Денис Берінчик і його команда відправили це мені до кімнати. Я ніколи не думав, що він расист, але ця бійка стала трохи особистішою", — написав Кейшон, прикріпивши фото посилки до посту.

Кейшону Девісу послали банани

Берінчик заявив, що не причетний до цієї витівки.

Зазначимо, в Україні бій Берінчик — Девіс покажуть на платній основі. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на цей поєдинок.