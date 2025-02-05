Олимпийский чемпион из-за денег покусал коллегу

Спортсмен предстанет перед судом

Известный регбист, олимпийский чемпион Рио по регби-7 в составе сборной Фиджи Масивеси Дакувака устроил необычный инцидент. Спортсмен в ходе конфликта за щеку укусил партнера по команде.

Об этом сообщает fijivillage. Масивеси выступает за французский клуб "Биарриц" из второго дивизиона первенства Франции.

По информации источника, Дакувака подрался с одноклубником из-за денег. Их коллега решил разнять партнеров по команде, но в результате получил укус от Масивеси. Пострадавшего доставили в больницу, где ему наложили 20 швов.

Дакувака сожалеет о происшествии, однако объяснить свой поступок не смог. Регбиста отстранили от команды, "Биарриц" начал внутреннее расследование. Сообщается, что в мае Масивеси предстанет перед судом.

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Ранее сообщалось, что английский регбийный клуб "Глостер" запретил российскому регбисту Кириллу Готовцеву носить флаг России на форме.

Кроме того, В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться оранжевые карточки. Данное нововведение взяли из регби, где желтая карточка означает 10-минутное удаление с поля. В футболе для этого вида наказаний хотят использовать оранжевую карточку.