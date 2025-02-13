Футболист сборной Украины стал мемом: забавный момент попал в прямую трансляцию (видео)

Футболист не сдержал эмоции на поле

Футболист "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко помог своей команде взять очки в дерби Ливерпуля. Накануне стало известно, что левый защитник вскоре станет отцом.

В поединке 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) Виталий отдал предголевой пас, который помог "Эвертону" взять одно очко с "Ливерпулем" (2:2). Об этом сообщает "Телеграф".

На 8-й компенсированной минуте второго тайма "Эвертон" сравнял счет и вырвал ничью. После этого Миколенко стал на колени и начал бурно праздновать. Эмоции украинца попали в прямой эфире, а видео с ним стало вирусным.

Фанаты "Эвертона" восхищены страстью Виталия, а вот болельщики "Ливерпуля" находят поведение украинца странным, ведь он не выиграл ни трофей, ни чемпионат, ни даже матч.

Видеообзор матча "Эвертон" - "Ливерпуль"

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А. Миколенко сыграл в 4 из 6 матчах ЛН. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.