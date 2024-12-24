Звездный футболист сборной Украины впервые станет отцом (фото)
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Игрок национальной команды сообщил хорошую новость
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко впервые станет отцом. К слову, в юности футболист был хулиганом.
О беременности жены Виктории футболист сообщил сам на своей странице в Instagram. Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года.
"Мы ждем тебя", — подписал публикацию Виталий, который прикрепил несколько снимков с беременной женой.
В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 15 матчей за свой клуб во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.
Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.
Кроме того, Сине-желтые узнали имена соперников по группе в отборе на ЧМ-2026. На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты игр национальной команды в квалификации на Мундиаль.