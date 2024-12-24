Звездный футболист сборной Украины впервые станет отцом (фото)

Игрок национальной команды сообщил хорошую новость

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко впервые станет отцом. К слову, в юности футболист был хулиганом.

О беременности жены Виктории футболист сообщил сам на своей странице в Instagram. Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года.

"Мы ждем тебя", — подписал публикацию Виталий, который прикрепил несколько снимков с беременной женой.

Виталий Миколенко с женой Викторией

В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 15 матчей за свой клуб во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.

Кроме того, Сине-желтые узнали имена соперников по группе в отборе на ЧМ-2026. На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты игр национальной команды в квалификации на Мундиаль.