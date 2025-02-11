Известный журналист завел в тупик Андрея Шевченко. Что он у него спросил? (видео)

"Шева" больше года возглавляет украинский футбол

Во вторник, 11 февраля, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, посвященную году работы новой команды во главе организации. "Шева" официально возглавил украинский футбол, заменив на этом посту Андрея Павелко.

Во время мероприятия журналисты задавали функционеру вопросы, один из которых едва не вывел из себя главу УАФ. Об этом сообщает "Телеграф".

Известный инсайдер Игорь Бурбас спросил Шевченко о его налоговом статусе в Великобритании. Резиденство Великобритании обязывает находиться в стране 180 дней в году, из-за чего журналист считает, что "Шева" работает в УАФ "на полставки". В ходе беседы "Шева" подтвердил, что является резидентом Великобритании и отметил, что достаточно времени проводит в Украине для выполнения своей работы. При этом Шевченко, казалось, хотел увильнуть от ответа, попросив Бурбаса сначала сделать запрос в пресс-службу УАФ, а затем и присутствие юристов.

"Это политический вопрос. Я думаю, что будет правильно, если вы сделаете более серьезный запрос. Мне хотелось бы от вас конкретики. Вы можете направить запросы по всем вопросам, которые вас интересуют, но более конкретные, потому что размыто и непонятно вообще, о чем вы говорите. Возможно, понадобится потребность в юристе.

Я резидент Великобритании. Я имею полное право находиться в Украине столько, сколько мне нужно для того, чтобы выполнять свою работу", — добавил Шевченко.

Ранее Бурбас сообщил, что хавбек Александр Андриевский кинул президента Бело-синих Игоря Суркиса. Позднее футболист назвал слова журналиста клеветой.