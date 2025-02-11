Футболистов киевского "Динамо" скосил вирус в Турции. Пришлось даже отменять матч

Именно так объяснили отмену спарринга в румынском клубе

Киевское "Динамо" отменило товарищеский матч против ФК "Чиксереда" (Румыния) из-за вирусной инфекции, которая бушует в клубе. На данные момент Бело-синие находятся на сборе в Турции.

О вспышке вируса в стане Бело-синих сообщила пресс-служба румынского клуба в Facebook. В столичной команде данную информацию не комментировали, а просто сообщили об отмене игры.

"После заслуженного дня отдыха наша команда, которая в настоящее время тренируется в Турции, готовится к матчу во вторник против украинского ФК "Верес" из Ровно.

Изначально мы планировали сыграть с киевским "Динамо", но представители киевского клуба отменили матч из-за вирусных инфекций, поразивших большое количество игроков их команды", – сообщили в ФК "Чиксереда".

Отметим, "Динамо" 10 февраля на сборе в Турции сыграло спарринг против датского "Эсбьерга" (2:0). Следующая игра киевлян запланирована на 16 февраля (против РФШ из Латвии).

Напомним, по итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. Киевляне не сумели пробиться в плей-офф ЛЕ. Примечательно, что в последнем туре киевляне разобрались именно с РФШ.