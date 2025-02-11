"Реал" бьет "Ман Сити" в Лиге чемпионов: дубль Холанда и неуклюжий гол Мбаппе (видео)

В Манчестере состоялось классическое европейское дерби

Во вторник, 11 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА стартовал стыковой раунд. В центральной игре этой стадии турнира "Манчестер Сити" принимал "Реал".

Встреча, проходившая в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась со счетом 2:3 в пользу мадридского клуба. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды начали игру с атак на встречных курсах. В первом тайме преуспели хозяева. На 19-й минуте форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд открыл счет в игре после блестящей передачи Йошко Гвардиола.

В начале второго тайма "Реал" сравнял счет усилиями Килиана Мбаппе, который неуклюже, но результативно пробил с лету. Команды продолжали остро атаковать ворота друг друга, что привело к обмену голами: за МС пенальти реализовал Холанд, а за "Реал" удачно на добивании сыграл Браим Диас. Точку в матче в компенсированное время поставил Джуд Беллингем.

"Манчестер Сити" – "Реал" – 2:3

Голы: Холанд, 19, 80, пен – Мбаппе, 60, Браим Диас, 86, Беллингем, 90+3

"Манчестер Сити": Эдерсон – Гвардиол, Аке (Ковачич, 62), Диаш, Аканджи (Льюис, 46) – де Брюйне (Гюндоган, 84), Стоунз, Силва – Грилиш (Фоден, 30), Савиньо (Мармуш, 84) – Холанд

"Реал": Куртуа – Вальверде, Асенсио, ТчуамЕни, Менди — Беллингем, Себальос (Модрич, 82), Камавинга – Родриго (Браим Диас, 85), Мбаппе, Винисиус

Статистика матча "Ман Сити" - "Реал"

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Ответная игра между командами состоится в среду, 19 февраля, в Мадриде (Испания). По итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет в 1/8 финала либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. "Реал" является действующим победителем ЛЧ, Суперкубка Европы, а также обладателем Межконтинентального кубка.