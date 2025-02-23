Президент УЕФА внезапно раскритиковал Европу за позицию по Украине

В УЕФА довольны переговорами между США и Россией

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что политики ЕС зря критикуют подход США к урегулированию войны РФ с Украиной. Накануне президент США Дональд Трамп говорил об окончании российско-украинской войны, а также о соглашении между Украиной и США касательно редкоземельных металлов.

Соответствующий комментарий Чеферина приводит delo.si. Руководитель европейского футбола раскритиковал европейских политиков, которые не поддерживают Трампа.

"Представители Евросоюза уже некоторое время утверждают, что не будут обсуждать с Россией прекращение войны в Украине.

Теперь США ведут переговоры с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они так делают, не посоветовавшись с ними.

Они должны понимать, что на карту поставлены более важные вещи, и им следует действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей [Словении] или любой другой страны, Евросоюза", — сказал Чеферин.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Ранее в РФ рассказали, когда их вернут в международный футбол.