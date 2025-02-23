Президент УЄФА раптово розкритикував Європу за позицію щодо України

В УЄФА задоволені переговорами між США та Росією

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що політики ЄС даремно критикують підхід США до врегулювання війни РФ із Україною. Напередодні президент США Дональд Трамп говорив про закінчення російсько-української війни, а також про угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних металів.

Відповідний коментар Чеферіна наводить delo.si. Керівник європейського футболу розкритикував європейських політиків, котрі не підтримують Трампа.

"Представники Євросоюзу вже деякий час стверджують, що не обговорюватимуть із Росією припинення війни в Україні.

Тепер США ведуть переговори з Росією, а ті ж європейські політики дивуються, чому вони так роблять, не порадившись із ними.

Вони повинні розуміти, що на карту поставлені важливіші речі, і їм слід діяти не заради власного его та особистих образ, а заради інтересів нашої [Словенії] чи будь-якої іншої країни, Євросоюзу”, — сказав Чеферін.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Раніше у РФ розповіли, коли їх повернуть до міжнародного футболу.