Ексдівчина зіркового англійського футболіста засвітила фігуру на пляжі (фото)

Дівчина співпрацює з відомими брендами

Айріс Лоу, дочка акторів Джуда Лоу та Седі Фрост, знялася у гарячій фотосесії Victoria’s Secret PINK. Дівчина в 2024 році розлучилася з англійським футболістом "Ліверпуля" Трентом Александер-Арнольдом, який забив гол у скандальному матчі проти Боснії та Герцеговини.

Лоу продемонструвала свою чудову фігуру на пляжі в Коста-Риці. Про це повідомляє The Sun.

Айріс – нове обличчя колаборації Frankies Bikinis та бренду Victoria’s Secret PINK. Вона також знімалася для Christian Dior, Calvin Klein та Versace.

Айріс Лоу

Довідка: Pink – це сестринський бренд знаменитої американської компанії Victoria’s Secret, який був заснований у 2004 році. Він призначений для молодої аудиторії та фокусується на наданні яскравого, стильного та комфортного одягу, аксесуарів та косметики.

Джуд Лоу і Седі Фрост були одружені з 1997 по 2003 рік

Трент Александер-Арнольд

Раніше повідомлялося, що футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко допоміг своїй команді взяти очки у дербі Ліверпуля. До речі, нещодавно Червоні дізналися ім’я суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником "Ліверпуля" стане французький гранд ПСЖ.