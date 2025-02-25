Ексдівчина зіркового англійського футболіста засвітила фігуру на пляжі (фото)
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Дівчина співпрацює з відомими брендами
Айріс Лоу, дочка акторів Джуда Лоу та Седі Фрост, знялася у гарячій фотосесії Victoria’s Secret PINK. Дівчина в 2024 році розлучилася з англійським футболістом "Ліверпуля" Трентом Александер-Арнольдом, який забив гол у скандальному матчі проти Боснії та Герцеговини.
Лоу продемонструвала свою чудову фігуру на пляжі в Коста-Риці. Про це повідомляє The Sun.
Айріс – нове обличчя колаборації Frankies Bikinis та бренду Victoria’s Secret PINK. Вона також знімалася для Christian Dior, Calvin Klein та Versace.
Довідка: Pink – це сестринський бренд знаменитої американської компанії Victoria’s Secret, який був заснований у 2004 році. Він призначений для молодої аудиторії та фокусується на наданні яскравого, стильного та комфортного одягу, аксесуарів та косметики.
Раніше повідомлялося, що футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко допоміг своїй команді взяти очки у дербі Ліверпуля. До речі, нещодавно Червоні дізналися ім’я суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником "Ліверпуля" стане французький гранд ПСЖ.