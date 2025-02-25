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Ексдівчина зіркового англійського футболіста засвітила фігуру на пляжі (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Айріс Лоу Новина оновлена 25 лютого 2025, 14:45
Айріс Лоу. Фото instagram.com/vspink

Дівчина співпрацює з відомими брендами

Айріс Лоу, дочка акторів Джуда Лоу та Седі Фрост, знялася у гарячій фотосесії Victoria’s Secret PINK. Дівчина в 2024 році розлучилася з англійським футболістом "Ліверпуля" Трентом Александер-Арнольдом, який забив гол у скандальному матчі проти Боснії та Герцеговини.

Лоу продемонструвала свою чудову фігуру на пляжі в Коста-Риці. Про це повідомляє The Sun.

Айріс – нове обличчя колаборації Frankies Bikinis та бренду Victoria’s Secret PINK. Вона також знімалася для Christian Dior, Calvin Klein та Versace.

Айріс Лоу
Айріс Лоу

Довідка: Pink – це сестринський бренд знаменитої американської компанії Victoria’s Secret, який був заснований у 2004 році. Він призначений для молодої аудиторії та фокусується на наданні яскравого, стильного та комфортного одягу, аксесуарів та косметики.

Джуд Лоу та Седі Фрост
Джуд Лоу і Седі Фрост були одружені з 1997 по 2003 рік
Трент Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд

Раніше повідомлялося, що футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко допоміг своїй команді взяти очки у дербі Ліверпуля. До речі, нещодавно Червоні дізналися ім’я суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником "Ліверпуля" стане французький гранд ПСЖ.

Теги:
#Футбол #ФК Ліверпуль #Трент Александер-Арнольд