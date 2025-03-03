"Реал" - "Атлетико": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Сливочные — небольшие фавориты игры и противостояния

Во вторник, 4 марта, в центральном поединке игрового дня Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится дерби Мадрида. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Атлетико".

По мнению букмекеров, Сливочные являются фаворитами не только в домашней встрече, но и в 2-матчевом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на проход "Реала" в следующий раунд с коэффициентом 1,65. Данный успех Матрасников оценивается коэффициентом 2,23. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы хозяев в первой игре в 50%, а гостей — в 23%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Атлетико"

Favbet: (победа "Реала" 1,92 — ничья 3,55 — победа "Атлетико" 4,20)

William Hill: (1,95 — 3,50 — 4,00)

Bwin: (1,87 — 3,60 — 4,10)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру "Реал" — "Атлетико" в прямом эфире в Украине. Добавим, что первый поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Ответный матч состоится в среду, 12 марта, в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

Напомним, "Реал" в стыковом раунде ЛЧ прошел "Манчестер Сити". "Атлетико" попал в топ-8 лучших команд основного этапа и начинает свой путь в плей-офф с 1/8 финала. Добавим, что победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет либо с ПСВ, либо с "Арсеналом".