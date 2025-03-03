"Реал" — "Атлетіко": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Вершкові — невеликі фаворити гри та протистояння

У вівторок, 4 березня, у центральному поєдинку ігрового дня Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться дербі Мадрида. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Атлетіко".

На думку букмекерів, Вершкові є фаворитами не лише у домашній зустрічі, а й у 2-матчевому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку на прохід "Реала" до наступного раунду з коефіцієнтом 1,65. Цей успіх Матрацників оцінюється коефіцієнтом 2,23. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги господарів у першій грі у 50%, а гостей – у 23%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Атлетіко"

Favbet: (перемога "Реала" 1,92 — нічия 3,55 — перемога "Атлетіко" 4,20)

William Hill: (1,95 — 3,50 — 4,00)

Bwin: (1,87 — 3,60 — 4,10)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру "Реал" — "Атлетіко" у прямому етері в Україні. Додамо, що перший поєдинок відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Матч-відповідь відбудеться в середу, 12 березня, в Мадриді на стадіоні "Метрополітано".

Нагадаємо, "Реал" у стиковому раунді ЛЧ пройшов "Манчестер Сіті". "Атлетіко" потрапив у топ-8 найкращих команд основного етапу і розпочинає свій шлях у плей-оф з 1/8 фіналу. Додамо, що переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу, де зіграє або з ПСВ, або з "Арсеналом".