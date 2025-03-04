"Реал" — "Атлетіко": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів відбудеться Дербі Мадрида

У вівторок, 4 березня, "Реал" прийматиме "Атлетіко" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Королівський клуб уже вибив із турніру грізний "Манчестер Сіті".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Атлетіко". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Реал" — "Атлетіко" (оновлюється)

Що на кону

На кону 2-матчевого протистояння стоять додаткові 12,5 мільйонів євро призових від УЄФА за вихід до чвертьфіналу.

Де і коли дивитися матч "Реал" — "Атлетіко"

У прямому етері в Україні гра "Реал" — "Атлетіко" буде доступна для перегляду на медіаплатформі Megogo. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч "Реал" — "Атлетіко"

На думку букмекерів, Вершкові є фаворитами не лише у домашній зустрічі, а й у 2-матчевому протистоянні. Фахівці пропонують зробити ставку на прохід "Реала" до наступного раунду з коефіцієнтом 1,65. Цей успіх Матрацників оцінюється коефіцієнтом 2,23. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги господарів у першій грі у 50%, а гостей – у 23%.

"Реал" — "Атлетіко": історія зустрічей

Зважаючи на те, що команди грають в одному чемпіонаті, у них дуже багата історія протистоянь. "Реал" та "Атлетіко" зіграли між собою 191 поєдинок: 97 перемог на рахунку Вершкових, 48 нічиїх, 46 разів перемагали Матрацники. Востаннє команди зустрічалися між собою 8 лютого у рамках матчу Ла Ліги – 1:1.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Атлетіко" 8 лютого

Нагадаємо, у лютому відбулося жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналів Ліги чемпіонів. Переможець дуелі "Реала" та "Атлетіко" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари ПСВ — "Арсенал".