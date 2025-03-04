"Реал" и "Атлетико" забивали только голы-красавцы: видеообзор матча Лиги чемпионов

Испанские клубы сыграли в главном еврокубке

Во вторник, 4 марта, "Реал" принимал "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне мадридский клуб вместе с украинским вратарем Андреем Луниным сделал первый шаг к финалу Кубка Испании.

Встреча, проходившая в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

Сливочные довольно быстро вышли вперед. На 4-й минуте первого тайма Вальверде запустил по левому флангу Родриго, бразилец сместился к центру чужой штрафной и мощно пробил в дальний угол. Гости отыгрались к перерыву. На 32-й минуте Хулион Альварес сотворил чудо гол, пробив точно в "девятку" с острого угла.

В начале второго тайма Королевский клуб вновь вышел вперед, и вновь все решило индивидуальное мастерство футболиста. Браим Диас феноменально разобрался в чужой штрафной и отправил мяч в сетку ворот.

"Реал" – "Атлетико" – 2:1

Голы: Родриго (4), Браим Диас (55) – Альварес (32)

"Реал": Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде (Васкес, 83), Камавинга (Модрич, 62), Тчуамэни, Браим Диас (Эндрик, 89), Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго

"Атлетико": Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Лино (Галлахер, 64), де Пауль (Серлот, 75), Барриос (Корреа, 75), Симеоне (Молина, 64), Гризманн (ле Норман, 71), Альварес

Статистика матча "Реал" - "Атлетико"

Полный видеообзор матча "Реал" — "Атлетико" будет доступен здесь позднее.

Ответная игра между командами состоится в среду, 12 марта, на домашней арене "Атлетико" — "Метрололитано".

Отметим, Королевский клуб уже выбил из турнира "Манчестер Сити" в стыковом раунде Лиги чемпионов. "Атлетико" избежал участия в этой стадии турнира, попав в топ-8 команд основного этапа ЛЧ.

Напомним, в феврале состоялась жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финалов Лиги чемпионов. Победитель дуэли "Реала" и "Атлетико" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары ПСВ — "Арсенал".