Мадридская стена: Лунин сыграл идеальный матч за "Реал" (видео)

Мадридский суперклуб приблизился к финалу Кубка короля

В среду, 26 февраля, в Кубке Испании по футболу сезона 2024/25 состоялся полуфинальный поединок между "Реал Сосьедадом" и "Реалом" Мадрид. В составе Сливочных всю игру отыграл вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который в прошлой кампании получил номинацию от France Football.

Встреча, проходившая в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта", завершилась победой мадридского гранда со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу Сливочным принес точный удар бразильца Эндрика на 19-й минуте поединка. Лунин сделал 6 спасений ворот, в частности оформил двойной сейв в начале второго тайма.

Статистический портал Sofascore назвал Андрея лучшим игроком матча, дав оценку 8,9 за игру. Ответная игра между командами состоится 1 апреля.

Sofascore назвал Лунина лучшим игроком матча "Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид

Пресс-служба "Реала" также отметила надежную игру украинца. Мадридцы разместили пост в соцсети Х, в котором имя Лунина выделено знаками "стоп".

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. 26-летний Лунин попал в заявку национальной команды на сентябрьские матчи, но остался в запасе. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Также Сине-желтые узнали имена соперников в отборе на чемпионат мира-2026.