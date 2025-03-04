"Реал" та "Атлетіко" забивали лише голи-красені: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Іспанські клуби зіграли у головному єврокубку

У вівторок, 4 березня, "Реал" приймав "Атлетіко" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні мадридський клуб разом із українським воротарем Андрієм Луніним зробив перший крок до фіналу Кубка Іспанії.

Зустріч, що проходила у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

Вершкові досить швидко вийшли вперед. На 4-й хвилині першого тайму Вальверде запустив лівим флангом Родріго, бразилець змістився до центру чужого штрафного майданчика і потужно пробив у дальній кут. Гості відігралися до перерви. На 32-й хвилині Хуліон Альварес створив диво гол, пробивши точно в "дев’ятку" з гострого кута.

На початку другого тайму Королівський клуб знову вийшов уперед і знову все вирішила індивідуальна майстерність футболіста. Браїм Діас феноменально розібрався в чужому штрафному майданчику і відправив м’яч у сітку воріт.

"Реал" – "Атлетіко" – 2:1

Голи: Родріго (4), Браїм Діас (55) – Альварес (32)

"Реал": Куртуа, Менді, Рюдігер, Асенсіо, Вальверде (Васкес, 83), Камавінга (Модрич, 62), Тчуамені, Браїм Діас (Ендрік, 89), Вінісіус Жуніор, Мбаппе, Родріго

"Атлетіко": Облак, Галан, Лангле, Хіменес, Льоренте, Ліно (Галлахер, 64), де Пауль (Серлот, 75), Барріос (Корреа, 75), Сімеоне (Моліна, 64), Грізманн (ле Норман, 71), Альварес

Статистика матчу "Реал" - "Атлетіко"

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Атлетіко" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами відбудеться в середу, 12 березня, на домашній арені "Атлетіко" — "Метрололітано".

Зазначимо, Королівський клуб уже вибив із турніру "Манчестер Сіті" у стиковому раунді Ліги чемпіонів. "Атлетіко" уникнув участі у цій стадії турніру, потрапивши до топ-8 команд основного етапу ЛЧ.

Нагадаємо, у лютому відбулося жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналів Ліги чемпіонів. Переможець дуелі "Реала" та "Атлетіко" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари ПСВ — "Арсенал".