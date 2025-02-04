Лучший теннисист России начал истерить на корте, обвинив во всем девочку (видео)

Россиянин вновь не сдержался во время игры

Первая ракетка России Даниил Медведев приехал на турнир в Роттердаме (Нидерланды), где в первом же туре вспылил на корте. "Нейтральный" теннисист часто ведет себя неспортивно во время соревнований.

Во время поединка против швейцарца Стэна Вавринки россиянин накричал на судью. Об этом сообщает Sports.ru.

При счете 5:5 Медведев получил предупреждение за задержку времени. Даниил тут же набросился на судью и обвинил бол-герл в том, что она не дала ему мяч.

"За что ты мне дал предупреждение? Болдевочка не давала мне мяч! Ты можешь открыть глаза? Но у тебя же нет глаз. Ты такой плохой судья.

Помню, как было с Кареном Хачановым. Помнишь, что у тебя нет глаз? Зачем ты мне дал предупреждение? Какие-то проблемы? Невероятно.

Ты просто отстой – в каждом матче.

Я был спокоен, а ты ищешь проблемы. С тобой явно что-то не так – на глубинном уровне. Полный отстой. Я с тобой не говорил, ничего тебе не делал – и ты такое выдаешь. С тобой что-то не так.

Она не подает мне мяч – а ты даешь мне предупреждение. С тобой явно что-то не так.

Раскрой глаза, используй мозг. Я знаю, ты там просто сидишь – но попробуй подумать. Ну же, ну же, добавь мне энергии", — кричал Медведев.

Видеообзор матча Медведев - Вавринка

Ранее сообщалось, что российские теннисисты отметились омерзительными поступками на Australian Open-2025. К примеру, Медведев ракеткой разбил камеру на сетке, а Мирра Андреева заткнула и выгнала маму с трибун.