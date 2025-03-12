"Ливерпуль" и ПСЖ в матче-триллере разыграли путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

В Ливерпуле состоялся большой матч

Во вторник, 11 марта, "Ливерпуль" принимал "Пари Сен-Жермен" в рамках второго поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. По итогам 2 матчей ПСЖ вышел в следующий раунд турнира.

Встреча, проходившая в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 0:1 (1:4 по пенальти) в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

"Ливерпуль" устроил теплый прием парижанам и уже с первых секунд начал настоящий штурм ворот ПСЖ. Французы играли вторым номером и преуспели в этом. На 12-й минуте поединка Усмен Дембеле открыл счет в игре, воспользовавшись ошибкой кипера и защитников хозяев.

Во втором тайме команды голов не забивали и встреча перетекла в экстратаймы и серию пенальти. В футбольной лотерее более удачливыми были футболисты ПСЖ. За "Ливерпуль" 11-метровые не забили Кертис Джонс и Дарвин Нуньес.

"Ливерпуль" – "ПСЖ" – 0:1 (пен. 1:4)

Гол: Дембеле, 12

Предупреждения: Макалистер, 90+2 – Маркиньос, 46

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд (Кванса, 73), ван Дейк, Конате (Эндо, 111), Робертсон – Макаллистер (Джонс, 91), Гравенберх, Собослаи (Эллиотт, 106) – Салах, Диогу Жота (Нуньес, 73), Диас (Гакпо, 102)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос (Беральдо, 90+3), Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 91), Витинья, Невеш (Рамуш, 120) – Кварцхелия (Ли Кан Ин, 102), Дембеле, Барколя (Дуэ, 67)

Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ

Полный видеообзор матча "Ливерпуль" — ПСЖ будет доступен здесь позднее.

В первой игре англичане одолели французов со счетом 1:0. Ознакомиться с результатами жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов можно на сайте "Телеграф".