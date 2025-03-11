Запад уколол Путина за больное место

Бывшая российская чемпионка считает удар стран Запада по российскому спорту спланированным

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Запад отстранил российских спортсменов от соревнований из-за любви президента РФ Владимира Путина к спорту. Отметим, многие спортивные федерации запретили россиянам участие на международных турнирах после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит tatar-inform.ru. По ее словам, российские спортсмены точно вернуться на международную арену, правда, пока не понятно, будет у них флаг и гимн.

"Возвращение в любом случае будет. Понятно, что никто не знает, будет ли оно в нейтральном статусе или уже как положено – с флагом и гимном.

Почему МОК отстранил Россию? Мне кажется, спорт в целом всегда был неким инструментом воздействия в политическом смысле. Наверное, сейчас это было особенно удобно для Запада, потому что все знают, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин относится к спорту, к спортсменам.

Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть. Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?" — заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе выиграла шоу-гонку, обманув других участников. Дело в том, что прославленная в прошлом спортсменка срезала круг на дистанции. Также Елена недавно заявляла, что хочет сбросить бомбу на центр Лондона.