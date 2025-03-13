Кто выиграет Лигу чемпионов? ИИ обновил свой прогноз

В главном еврокубке осталось всего 8 команд

В Европе прогремели последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. По итогам этой стадии определилось восемь счастливчиков, которые продолжат борьбу за главный еврокубок, сетка плей-офф была сформирована во время жеребьевки.

"Телеграф" узнал мнение Искусственного Интеллекта (ИИ) по поводу вероятного победителя соревнований. На запрос отвечали ChatGPT и Grok. Первый считает, что победит "Арсенал", а второй называет "Баварию" главным фаворитом ЛЧ.

Прогноз ChatGPT на Лигу чемпионов по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов

После анализа матчей 1/8 финала и текущей формы команд, можно выделить три главных фаворита на получение кубка:

"Арсенал" (шанс победы – 35%)

Лучший сезон команды за последние годы. "Арсенал" демонстрирует самую стабильную игру, эффективно реализует моменты, а также имеет отличный баланс в защите и атаке. Клуб уже стал главным претендентом по мнению аналитиков и букмекеров, показывая уверенные результаты.

"Барселона" — 14%

Команда Флика в этом сезоне наконец-то возвращается на уровень своих золотых времен. "Барса" доминирует благодаря агрессивному атакующему стилю игры, имеет опытных лидеров и уверенно проходит через трудные матчи. Шансы на получение кубка высоки, хоть и уступают "Арсеналу".

"Реал Мадрид" — 13,5%

Традиционно опасный соперник в плей-офф. Несмотря на некоторые колебания в форме, "Реал" всегда находит внутренние резервы для больших матчей. Опыт выступлений в финалах дает команде дополнительный козырь, однако нестабильность этого сезона может сыграть против них.

Другие команды, как "Бавария", ПСЖ и "Интер", хотя и сильны, но показали менее стабильные результаты на предыдущих этапах, поэтому их шансы на получение кубка оцениваются несколько ниже.

Прогноз Grok на Лигу чемпионов по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов

После анализа матчей 1/8 финала и текущей формы команд я выделил трех главных фаворитов на получение кубка:

"Бавария" (шанс победы – 30%)

Мюнхенцы проводят один из самых мощных сезонов. "Бавария" разгромила "Байер" в ответном матче, подтвердив свой класс: Кейн забивает серийно, Мусиала доминирует в центре, а защита не дает шансов соперникам. Домашний финал на "Альянц-Арене" 31 мая – их дополнительное преимущество. В настоящее время это главный претендент по версии аналитиков и букмекеров.

"Арсенал" – 28%

Команда Микеля Артеты – настоящий феномен этого сезона. Победа над "ПСВ" в 1/8 подчеркнула их силу: Сака рвет фланги, Хаверц реализует моменты, а тактическая выучка Артеты держит игру в балансе. "Канониры" демонстрируют стабильность и голод к трофеям, что делает их серьезными конкурентами.

"Барселона" – 22%

"Барса" под руководством Флика возвращает себе славу. Разгром "Бенфики" (3:1) показал их атакующую мощь – Левандовски и Ямаль в огне. Защита еще не безупречна, но в плей-офф команда находит резервы. Шансы высоки, хоть и уступают двум фаворитам.

Другие команды, как "Реал Мадрид", ПСЖ или "Интер", также сыграют в четвертьфиналах, но их форма менее убедительна. "Реал" страдает от нестабильности, "ПСЖ" не хватает хладнокровия, а "Интер" пока не тянет на фаворита против грандов.

В четвертьфинале ЛЧ сыграют 4 пары:

ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия)

"Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания)

"Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия)

Сетка плей-офф ЛЧ

Напомним, "Реал" прошел "Атлетико" в 1/8 финала ЛЧ, а ПСЖ — "Ливерпуль". Интересно, что оба противостояния завершились серией пенальти.