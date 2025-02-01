Билодид примерила леопардовый купальник на Бали (фото)

Спортсменка похвасталась идеальной фигурой

Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид отдыхает на Бали (Индонезия). Украинская "Анаконда" продолжает путешествовать после провала на Играх в Париже.

Соответствующие снимки 24-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Дзюдоистка сделала впечатляющую фотосессию на фоне самого большого местного водопада Секумпул, который расположен на севере острова.

"Мощь водопадов впечатляет", — подписала снимки Дарья, которая надела для фотосессии леопардовый купальник.

Дарья Билодид

Напомним, Билодид неудачно выступила на Олимпийских играх в Париже, завершив свои выступления на главном турнире 4-летия уже после второго поединка. В стартовом бою украинская "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. 23-летняя Билодид иппоном победила 15-летнюю Неру за несколько секунд, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

После Игр Билодид активно путешествовала по миру и даже вляпалась в скандал. При этом спортсменка не забывала радовать свою многотысячную армию поклонников пикантными снимками.