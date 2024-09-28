После спорта в модели: украинская "Анаконда" восхитила горячим образом (фото)

Спортсменка похвасталась идеальной фигурой

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид опубликовала в соцсетях пикантное фото. К слову, украинка неудачно выступила на Олимпийских играх в Париже, завершив свои выступления на главном турнире 4-летия уже после второго поединка.

Соответствующий снимок "Анаконда" опубликовала на своей странице в Instagram. Спортсменка предстала перед обїективом фотокамеры в кожаных штанах и белом лонгсливе.

"Уверенность — лучший аксессуар", — подписала снимок дзюдоистка.

В сети с восторгом встретили новый образ Дарьи. Один из пользователей подчеркнул, что Билодид после окончания спортивной карьеры запросто могла бы пойти в модельный бизнес.

"Топ", "Обворожительная", "Красавица", "Можно и в модели после завершения карьеры в спорте", "Просто огонь", — пишут в сети.

Напомним, на Играх в Париже в стартовом поединке украинская "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. 23-летняя Билодид иппоном победила 15-летнюю Неру за несколько секунд, вызвав споры в сети. На Олимпиаде украинцы завоевали 12 медалей.