Ломаченко заметили в Одессе: как сейчас выглядит боксер (фото)

Чемпион пришел на турнир в Одессе

В воскресенье, 16 марта, бывший украинский боксер Евгений Хитров опубликовал совместное фото с чемпионом IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко. Спортсмены встретились в Одессе на чемпионате Украины по боксу.

Соответствующий снимок Хитров опубликовал на своей странице в Instagram. К слову, это первое появление Василия в публичном пространстве за долгое время.

"Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс — наша жизнь", — подписал снимок Хитров.

Евгений Хитров и Василий Ломаченко

Напомним, Ломаченко последний бой провел в мае 2024 года, победив техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. Позднее стало известно о проблемах боксера со здоровьем (спина). Затем Международная боксерская федерация (IBF) дала Василию медицинское исключение, которое позволяет ему сохранить титул до сих пор. В сети ходят слухи о том, что украинский чемпион вскоре объявит о завершении карьеры, однако Ломаченко не делал никаких заявлений по этому поводу.

Добавим, что Василий угодил в скандальные истории после того, как вернул себе чемпионский титул. К примеру, Loma публично раскритиковал интервью главы ПЦУ митрополита Епифания. Кроме того, он поздравил всех с Рождеством 7 января, вызвав восторг у россиян.