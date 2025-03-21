Куртуа узнал про Житомир: лучшие мемы про матч Украина - Бельгия (фото)
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Сеть отреагировала на громкую победу сборной Украины
В четверг, 20 марта, сборная Украины победила команду Бельгии (3:1) в первом матче стыкового раунда Лиги наций УЕФА. Поединок подарил болельщикам массу эмоций, породив немало мемов из-за разных ситуаций на поле.
Паблик "Брутальный футбол" собрал лучшие мемы про игру. В основном пользователи шутили про кипера гостей Тибо Куртуа, который является прямым конкурентом Андрея Лунина в "Реале".
За гостей отличился Ромелу Лукаку. За "хозяев" забивали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный, причем первые два вышли на замену во втором тайме.
Напомним, осенью 2024 года сборная Украины заняла на групповом этапе Лиги наций второе место в своем квартете в дивизионе B. Этот результат вывел Сине-желтых в стыковой раунд за право подняться в классе. Победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, а проигравший, будет играть во втором по силе дивизионе Лиги наций. Ранее Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, однако перед первой игрой стало известно, что украинцы потеряли основного центрбека.