Куртуа узнал про Житомир: лучшие мемы про матч Украина - Бельгия (фото)

Сеть отреагировала на громкую победу сборной Украины

В четверг, 20 марта, сборная Украины победила команду Бельгии (3:1) в первом матче стыкового раунда Лиги наций УЕФА. Поединок подарил болельщикам массу эмоций, породив немало мемов из-за разных ситуаций на поле.

Паблик "Брутальный футбол" собрал лучшие мемы про игру. В основном пользователи шутили про кипера гостей Тибо Куртуа, который является прямым конкурентом Андрея Лунина в "Реале".

За гостей отличился Ромелу Лукаку. За "хозяев" забивали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный, причем первые два вышли на замену во втором тайме.

Видеообзор матча Украина - Бельгия

Лукаку забил головой фактически без сопротивления защитников

Сборная Украины потеряла из-за травм сразу двух правых защитников

Сборная Украины переломила ход поединка на 66-й минуте

Первый гол в ворота Бельгии забил вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк

Второй гол в ворота Куртуа забил Владислав Ванат из "Динамо"

Разумеется, Ванат подорожал после гола в ворота Бельгии

Третий гол в ворота Куртуа забил Забарный, который играет за "Борнмут" по прозвищу "Вишни"

Анчелотти все равно будет ставить в основу "Реала" Куртуа

Это точно была Украина, а не Бразилия?

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины заняла на групповом этапе Лиги наций второе место в своем квартете в дивизионе B. Этот результат вывел Сине-желтых в стыковой раунд за право подняться в классе. Победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, а проигравший, будет играть во втором по силе дивизионе Лиги наций. Ранее Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, однако перед первой игрой стало известно, что украинцы потеряли основного центрбека.