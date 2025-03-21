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Куртуа узнал про Житомир: лучшие мемы про матч Украина - Бельгия (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Украина - Бельгия Новость обновлена 21 марта 2025, 00:45
Украина - Бельгия. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Сеть отреагировала на громкую победу сборной Украины

В четверг, 20 марта, сборная Украины победила команду Бельгии (3:1) в первом матче стыкового раунда Лиги наций УЕФА. Поединок подарил болельщикам массу эмоций, породив немало мемов из-за разных ситуаций на поле.

Паблик "Брутальный футбол" собрал лучшие мемы про игру. В основном пользователи шутили про кипера гостей Тибо Куртуа, который является прямым конкурентом Андрея Лунина в "Реале".

За гостей отличился Ромелу Лукаку. За "хозяев" забивали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный, причем первые два вышли на замену во втором тайме.

Видеообзор матча Украина - Бельгия
Лукаку забил головой фактически без сопротивления защитников
Сборная Украины потеряла из-за травм сразу двух правых защитников
Сборная Украины потеряла из-за травм сразу двух правых защитников
Сборная Украины переломила ход поединка на 66-й минуте
Сборная Украины переломила ход поединка на 66-й минуте
Первый гол в ворота Бельгии забил вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк
Второй гол в ворота Куртуа забил Владислав Ванат из "Динамо"
Разумеется, Ванат подорожал после гола в ворота Бельгии
Третий гол в ворота Куртуа забил Забарный, который играет за "Борнмут" по прозвищу "Вишни"
Анчелотти все равно будет ставить в основу "Реала" Куртуа
Это точно была Украина, а не Бразилия?

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины заняла на групповом этапе Лиги наций второе место в своем квартете в дивизионе B. Этот результат вывел Сине-желтых в стыковой раунд за право подняться в классе. Победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, а проигравший, будет играть во втором по силе дивизионе Лиги наций. Ранее Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, однако перед первой игрой стало известно, что украинцы потеряли основного центрбека.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Бельгии #Лига Наций УЕФА