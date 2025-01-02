Украинские лыжники исчезли во время соревнований: подробности скандала

Украина впервые за шесть лет была представлена ​​на "Тур де Ски"

Сборная Украины по лыжным гонкам "пропала" на престижных соревнованиях "Тур де Ски-2025" в Италии. Сине-желтые не явились на гонки преследования 1 января, заставив понервничать организаторов.

Об этом сообщает Expressen. Шведское издание выпустило статью с заголовком "Вся сборная Украины бесследно исчезла".

"Я не знаю, где они. Они просто не появились на старте. Иногда команды забывают нас известить. Но в день гонки преследования нам было бы хорошо об этом знать, потому что стартовый порядок несколько специфичен", — заявил директор соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот.

Невероятно, но снятие украинских лыжников с соревнований после первых стартов было запланировано… Как сообщил главный тренер сборной Украины Александр Пуцко в комментарии для "Суспільне Спорт", команда снялась с соревнований из-за высокого уровня конкуренции и в соответствии с запланированным планом.

"Приказ Министерства молодежи и спорта был подписан до 1 [января]. То есть, мы планировали заранее, что участвуем только в начале [Тур де Ски] — и все. Все это было сделано целенаправленно согласно документации. Организаторы знали, что мы уже закончили [выступления], просто международная пресса раздула такой скандал, что Украина не появилась на старте", — объяснил ситуацию Пуцко.

Добавим, что в сети раскритиковали подобный подход национальной команды.

На "Тур де Ски-2025" украинские лыжницы заняли худшие места в спринте: Виктория Олех, Анастасия Никон и София Шкатула финишировали на 65-м, 66-м и 67-м местах соответственно. Украинские лыжники завершили спринт на стадии квалификации. Андрей Доценко занял 89-ю позицию, тогда как Денис Мухотинов показал 98-й результат.

В масс-старте Никон заняла 61-е место, Шкатула – 62-е, а Олех – 63-е. Мухотинов и Доценко завершили масс-старт на 90-й и 93-й позициях соответственно.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе стала посмешищем, рассказав об увеличении интереса к лыжным гонкам в РФ, несмотря на международную изоляцию. Накануне Вяльбе заявила, что РФ вернут в мировой спорт после того, как на Лондон будет сброшена бомба.