Чемпіонка світу стала жертвою сталкера (фото)

Справа дійшла до суду

У середу, 26 березня, у Швеції розпочався судовий процес у справі про переслідування відомої шведської лижниці, триразової чемпіонки світу Фріди Карлссон. До речі, російських лижників відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Подробиці справи Карлссон проти 64-річного сталкера наводить vg.no. Обвинувачений заперечує якусь провину і вважає, що у них із 25-річною Фрідою є любовний зв’язок. Ба більше, у суді він заявив, що ініціатором їхніх "відносин" була лижниця.

Чоловік стежив за лижницею з жовтня 2023 року. Він тричі зустрічався з нею особисто, надіслав їй понад 200 текстових повідомлень, зробив 207 телефонних дзвінків та написав один лист. У листопаді 2024 року йому заборонили зв’язуватися зі спортсменкою, проте він продовжив це робити, внаслідок чого 21 лютого 2025 року його заарештували.

64-річному сталкеру загрожує до чотирьох років в’язниці та штраф у розмірі 50 000 шведських крон (близько 200 тисяч грн). Судово-психіатрична експертиза щодо нього поки що не проводилася. Він ніколи не був засуджений за такі злочини.

У 2025 році Фріда виграла два "золота" та одну "бронзу" на чемпіонаті світу в Норвегії. На Олімпіаді в Пекіні Карлссон зайняла третє місце в естафеті 4х5 км.

Фріда Карлссон

Нагадаємо, норвежець Йоганнес Клебо виграв усі шість гонок на ЧС-2025, встановивши унікальне досягнення. У Росії назвали його перемогу "нелегітимною".